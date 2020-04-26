أخبار مصر | الغد: الدولة تعاملت مع فيروس كورونا بمنتهي الجدية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الغد: الدولة تعاملت مع فيروس كورونا بمنتهي الجدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، بحسن إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره من خلال الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في محاصرته والحد من انتشاره، مؤكدًا أن القرارات التى اتخذتها الحكومة ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية وتعطيل الدراسة كان لها أثر قوي في محاصرة من خلال المتتابعة المدروسة والتي تتناسب مع كل مرحلة من مراحل تطور هذا الفيروس.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن الحكومة تعاملت مع موضوع كورونا بمنتهى الجدية منذ بداية ظهوره في الصين، واتخذت قرارات تدريجية تتناسب مع كل مرحلة بدء من مرحلة ظهور الفيروس وحتى المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، أشاد كمال عثمان مخلوف النائب الاول لرئيس حزب الغد، بأداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن قرارات الحكومة اتسمت بالانضباط والعقلانية في جميع الإجراءات التي اتخذتها منذ بدأت الأزمة العالمية مع فيروس كورونا المستجد لحماية المواطن المصرى من خطر الإصابة بهذا الفيروس المستجد وتطهير الأماكن والشوارع ورصد 100 مليار جنيه لمقاومة تفشى المرض مع غلق المنشآت وتحمل الخسائر الإحاطة بالمرض والحجر الصحى لكل المشتبه بهم لحماية المواطنين من العدوى فضلا عن إرسال الطائرات لإعادة العالقين من كل دول العالم،وإغاثة الملهوفين من أبناء الوطن بالمعونات الغذائية والطبية.

وأشار نائب رئيس حزب الغد، إلي أن الحكومة على قلب رجل واحد يدفعهم ويدعمهم السيد الرئيس الذى تحمل مسئولية الحفاظ على.حياة الشعب وصحته.

تطورات كورونا

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