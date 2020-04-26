أخبار مصر | عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد محافظ الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاء الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام، من منصبه وإحالته إلى التحقيق، بناءً علي الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركته مجموعة من الطاقم الطبي، ومتعافين من كورونا، الرقص احتفالا بشفائهم وخروجهم من المستشفى.

وأوضح "الطاهر"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن هذاف التصرف غير حكيم من محافظ الغربية، مضيفًا أن الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للدكتور أبو رية، مقتضب ولم يُظهر الحقيقة كاملة.

تصرف غير مقبول

وأكد أمين عام النقابة، أن فريق التمريض كان يحتفل مع متعافين من كورونا، وطلبوا من المدير أبو رية الاحتفال معهم، واصفًا الإجراءات التي اتخذت ضده بالتصيُد غير المقبول، خاصة مع وجود أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أهمية التخفيف عن الأطباء، الذين هم جبهة التصدي الأولى للفيروس اللعين، وليس التعامل معهم بهذا التعسف، داعيًا محافظ الغربية إلى التراجع عن هذا القرار، لأنه غير حكيم على الإطلاق.

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وقال الطاهر: إن دور النقابة الأساسي هو الدفاع عن الطبيب، حيث تبدأ أولًا بالحلول الودية، وإن لم تنجح، تلجأ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واللجوء إلى السلطات القضائية المختصة.

أول تصريحات من المدير المُقال

كان الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام، استنكر قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاءه من منصبه وإحالته إلى التحقيق، واصفًا ما حدث بالقرار التعسفي تجاهه.

وأضاف أبو رية، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن قرارا المحافظ لا يتناسب مع الواقع تمامًا، قائلًا: "كان يوجد بالمستشفى 16 مريضًا تعافوا تمامًا، و10 حالات تحولت نتيجتها من إيجابي لسلبي، والمسحات الطبية للفريق الطبي بالكامل جاءت سلبية، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى يتم تنفيذها بحذافيرها.

وأكد أن الحالة النفسية للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى سيئة جدًا، ويوم الواقعة طلب منه الفريق الطبي والمتعافين من كورونا، تنظيم احتفال بسيط لرفع الروح المعنوية.