أخبار مصر | أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور متولي أبو رية، مدير مستشفى المنشاوي العام، قرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إعفاءه من منصبه وإحالته إلى التحقيق، بناءً على الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركته مجموعة من الطاقم الطبي، ومتعافين من كورونا، الرقص احتفالا بشفائهم وخروجهم من المستشفى، واصفًا ما حدث بالقرار التعسفي تجاهه.

وأضاف أبو رية، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن قرارا المحافظ لا يتناسب مع الواقع تمامًا، قائلًا: "كان يوجد بالمستشفى 16 مريضًا تعافوا تمامًا، و10 حالات تحولت نتيجتها من إيجابي لسلبي، والمسحات الطبية للفريق الطبي بالكامل جاءت سلبية، مضيفًا أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى يتم تنفيذها بحذافيرها.

وأكد أن الحالة النفسية للمرضى والفريق الطبي بالمستشفى سيئة جدًا، ويوم الواقعة طلب منه الفريق الطبي والمتعافين من كورونا، تنظيم احتفال بسيط لرفع الروح المعنوية.

رفع الروح المعنوية

وأوضح "أبورية"، أنه وافق على الاحتفال، قائلًا: إن ذلك متعارف عليه في جميع البلاد، احتفاءً بشفاء المرضى، وكان الاحتفال عبارة عن أغاني وطنية لرفع الروح المعنوية وبث روح الحماس بين الفريق الطبي. وتابع: "فوجئت بإقالتي بعدها، رغم أن ما حدث هو تصرف طبيعي ويحدث في جميع أنحاء العالم، خاصة أن الاحتفال تم مع مجموعة من المتعافين تماما من فيروس كورونا، وغير المخالطين لحالات مريضة. وأضاف أنه توجه للمحافظة صباح اليوم الأحد، بعد أن أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارًا من 3 بنود نص على الإقالة والإعفاء من المنصب والتحويل للتحقيق والوقف عن العمل لمدة 3 أشهر. نقابة الأطباء Advertisements

وأكد أنه أرسل فيديو الواقعة لنقابة الأطباء، لتقوم بفحصه وإصدار قرارها حال وجود فعل مخل أو إساءة للمرضى، ثم ردت النقابة بخطاب يفيد بالدفاع عنه والتضامن معه، وتم إضافته للتحقيق، لافتًا إلى اتخاذ جميع هذه الإجراءات قبيل التحقيق معه. وقال مدير مستشفى المنشاوي العام: إنه مريض سكر، يبلغ من العمر 55 عامًا، وذلك لا يُحتم عليه التواجد في مستشفى عزل، لظروفه الصحية، موضحًا أن وكيل وزارة الصحة بالغربية أرسل له سابقا قرار عبر "واتساب"، بضرورة وجوده داخل مستشفى العزل لاستقبال الحالات والتعامل معها، وذلك بعد اعتذار اثنين من شباب الأطباء عن العمل لخوفهم من العدوى - حسب قوله -. وعبر عن غضبه تجاه الإجراءات التعسفية التي اتُخذت ضده بسبب تصرُف يحدث كثيرًا في جميع دول العالم، قائلَا: إنه تعبير وطني خرج بلا ترتيب، فرحة بنسبة الشفاء والتعافي من الفيروس اللعين، خاصة إن الآداء في المستشفى على قدر عال ونسبة الشفاء كبيرة. تفاصيل الواقعة