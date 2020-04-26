أخبار مصر | إنفوجرافيك.. شروط تشغيل القرآن بالمساجد قبل المغرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. شروط تشغيل القرآن بالمساجد قبل المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لا تمانع إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب، أو قبل صلاة الخليج 365 في شهر رمضان، وذلك استجابة للمطالبات الكثيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي، تستعرض "الخليج 365"، عددًا من الضوابط التي أقرتها الوزارة، في هذا الشأن، وهي كالتالي:

موافقة كتابية من مدير المديرية، معتمدة من رئيس القطاع الديني، بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان.

أن يكون للمسجد إمام معين، مسئول عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته.

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أن تكون صوتيات المسجد مهيأة.

الالتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الخليج 365 دون أي زيادة.

غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بالدخول نهائيًا وقت قراءة القرآن، وطوال مدة تعليق الجمع والجماعات.