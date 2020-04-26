مصر | حبس 4 عاطلين لسرقتهم حقيبة أجنبي بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 4 عاطلين لسرقتهم حقيبة أجنبي بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم ٤ عاطلين، على سرقة حقيبة من شخص أجنبي، أثناء سيره بشوارع الدقي، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وبحوزتهم المسروقات، فقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، من حبسهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين.

بداية الواقعة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الدقي، من القبض على ٤ عاطلين، لارتكاب جرائم السرقة المتنوعة، بعد خطفهم حقيبة من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، أفاد فيه أنه أثناء سيره بالشارع، فوجيء بشخصين يستقلان سيارة، يخطفان حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالى، هاتف محمول، بعض الأوراق الخاصة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة، أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة، وراء خطف الحقيبة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات المتنوعة، مُستخدمين السيارة المضبوطة، وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجنى عليه كما ضُبط بحوزتهم (ساعة يد – 5 جرام من مخدر الهيروين) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل لسرقته 4 آلاف جنيه من خزينة صيدلية بالهرم

وفي سياق متصل،بـ"عتلة ومبرد حديدي" تمكن عاطل، من كسر لوحة إعلانات تؤدي إلى صيدلية بمنطقة الهرم، ليقوم بسرقة خزينتها.

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وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 آلاف جنيه، وكشفت التحقيقات، عن أنه لجأ للسرقة لاحتياجة للمال، معتقدًا لا أحد يكتشف السرقة، فقررت النيابة العامة، بحنوب الجيزة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد سرقة مجهول لمبلغ 4 آلاف جنيه من صيدلية بعد كسر لوحة إعلانات تؤدي إلى داخل الصيدلية، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن عاطل وراء ارتكاب السرقة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية لمنع تفشي كورونا

تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 802 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 201 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار كما أسفرت عن ضبط 117 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعته، بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

كما توجه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.