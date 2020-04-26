مصر | بعد سرقة خليجي.. سقوط عصابة خطف الحقائب بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 03:25 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد سرقة خليجي.. سقوط عصابة خطف الحقائب بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقات المتنوعة، بعد سرقته خليجي بمنطقة الدقي وسط المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بقيام شخصان يستقلان سيارة بخطف حقيبة بداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول، بعض الأوراق الخاصة، حال سيره بدائرة القسم وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وأعدت مأمورية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات المتنوعة مُستخدمين السيارة المضبوطة.

وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجني عليه كما ضُبط بحوزتهم ساعة يد، 5 جرام من مخدر الهيروين، من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضًا...

بيسرقوا العربيات من الطريق العام... هذا ما يفعله تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص، وحال مواصلة جرائمهم، في سرقة السيارات شاهدهم سمسار، ولدي ملاحقته لهم، أطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية، واسقطوه قتيلا غارقًا في دمائه بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وتمكنت القوات من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سمسار على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبانتقال القوات، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، سمسار، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.

وأفادت التحريات الأولية للعميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وأقوال شهود عيان بأن المجني عليه كان يطارد مجهولين حال سرقتهم سيارة شقيقه، ولدي ملاحقتهم، أطلق المتهمين صوبه طلقات نارية أسقطته قتيلا في الحال.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وضم العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.

خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص " عاملين وعاطلين"، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب سرقات السيارات من الطريق العام، كما تبين إلى أنهم مقيمين بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

وأُعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.