شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 3 حالات لتعافيهم من «كورونا» ليرتفع العدد لـ80 حالة بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، خروج 3 حالات جديدة اليوم الأحد، بعد تعافيهم من المرض وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه بخروج الحالات الجديدة وتعافيهم تماماً وتماثلهم للشفاء يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها وتعافيها من الفيروس حتى الآن إلى 80 حالة .

وأشارت إلى أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، لافتة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً .

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.