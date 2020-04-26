شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: توزيع 50 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، علي أهمية مشاركات مؤسسات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتوزيع المساعدات العينية والمادية على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وتقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات الصحية وخاصة مستشفيات العزل بأبوتيج والراجحي بجامعة أسيوط والمدينة الجامعية للطالبات وتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة لسد احتياجات تلك المستشفيات في إطار الدعم المستمر للدولة لتلك المستشفيات والقطاع الصحي والاجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وناشد كافة مؤسسات المجتمع المدني بتقديم المساعدة للقطاع الصحي وبخاصة مستشفيات العزل فضلًا عن تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع والعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأشارت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إلى أن المديرية قامت بصرف حوالى مليون و250 ألف جنيه كمساعدات مالية عاجلة تراوحت ما بين "150 جنيهًا وحتى 400 جنيه" وتوزيع 50 ألف كرتونة وشنطة مواد غذائية وشنطة مستلزمات تطهير ووقاية على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة المتضررة التي تم حصرها بالقرى والنجوع فضلًا عن قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني بدعم دور المسنين ورعاية الأيتام بتقديم المساعدات المادية والعينية لهم، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال التطهير كما قام محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، بتوفير تبرع لمستشفيات الراجحي ومستشفى أبوتيج النموذجي "العزل" تضمنت أجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليم الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات العزل وذلك ضمن حملة "زكاتك وقت الأزمة" والتي اطلقتها المؤسسة لدعم مستشفيات العزل بمحافظات الجمهورية.