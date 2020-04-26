شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ «دبي - السخنة»: نواصل تشغيل الميناء بكامل طاقته لدعم الاقتصاد المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ دبي العالمية السخنة، تشغيل الميناء بكامل طاقته لدعم الاقتصاد المصري واستقبال احتياجات المصريين، خلال الظروف الصعبة حالياً بسبب جائحة كورونا، حيث تبلغ الطاقة الحالية للميناء مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، وسترتفع مع افتتاح الحوض الثاني في شهر يونيو القادم بمقدار 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا إضافية.

وقالت في بيان لها إنها تقوم بتنفيذ إجراءات السلامة الشاملة والإجراءات الوقائية الإضافية وفق أعلى المعايير العالمية، كجزء من جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) وحماية صحة وسلامة عملائها وموظفيها، من خلال اتباع كل الإجراءات والإرشادات التي تتماشى مع توصيات وتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المختصة.

وبالإضافة إلى إجراءات النظافة والصحة والسلامة الاعتيادية التي تطبقها موانئ دبي العالمية السخنة وفق أعلى المعايير العالمية، اتخذت حزمة إجراءات احترازية ووقائية إضافية، حيث قامت بتوعية موظفيها من خلال كتيبات وملصقات بكافة إجراءات الوقاية الشخصية والتباعد داخل بيئة العمل، مع توفير كافة أدوات الوقاية الشخصية (الكمامات، القفازات، المطهرات) والقيام بعمليات التطهير المستمر للميناء بكافة مرافقها.

وقال أجاي سينج المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية - السخنة: "نجحنا خلال السنوات العشر الماضية في أن نحقق الريادة، ويتجلى دورنا وإسهامنا الحقيقي في مثل تلك الظروف الاستثنائية خلال مجابهة العالم لمواجهة لفيروس كورونا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على الريادة التي حققناها من خلال التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة، ولدينا التزام ثابت تجاه دعم الاقتصاد المصري من خلال أداء دورنا بكل احترافية وتميز.