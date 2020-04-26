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شكرا لقرائتكم خبر عن قطونيل تعلن وقف إعلانها «ابن الجيران» (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة قطونيل، الأحد، وقف عرض إعلان «ابن الجيران»، بعدما أثار ضجة وضيق من المشاهدين بعد عرضه على القنوات الفضائية.
وقالت الشركة في بيان لها، أنه «تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير «إبن الجيران» ونظرًا لأننا دائمًا ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية».
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