شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية في منطقة ميت غمر الاستثمارية: «ليه الإيجارات مرتفعة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أسعار الإيجارات في المنطقة الاستثمارية بميت غمر والتابعة لوزارة الاستثمار مما تسبب في وجود وحدات غير مستغلة،

قائلا: «هو ليه الإيجارات مرتفعة هنا، احنا محتاجين أرض الاستثمار تشتغل، علشان الناس تنتج ويكون الإيجار معقول علشان المستثمر يكسب، وإلا مش هايجي لك»، وطالب «بإعداد تقرير كامل عن الوحدات غير المستغلة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر لعرضه على وزير الاستثمار».

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، الأحد، للمنطقة الاستثمارية في ميت غمر للوقوف على الوضع على الطبيعة وتحديد سبل وآليات بدء تشغيل الوحدات القائمة.

وأكد المحافظ على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنطقة وسرعة البدء في تشغيل وحداتها الصناعية قائلا: «إننا لا نتوقف عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب للتيسير والانتهاء من كافة الأعمال في المنطقة الاستثمارية وتسهيل إجراءات المنطقة وتوفير أوجه الدعم من جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للمستثمرين وتدوير عجلة الاستثمار».

وأضاف: «المنطقة تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، وأن الوحدات القائمة بمساحات تتراوح ما بين 144 وحتى 576 متر للمشروع وكاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحي، وتصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنطقة الاستثمارية تقام على مساحة 18 فدان، وتضم 107 وحدة صناعية كاملة التشطيب والمرافق، وتتضمن العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين منها مراكز تدريب ومعارض ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات، وجرى إنشاؤها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومحافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية أن جهاز تنمية المشروعات يتيح تمويل المشروعات حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات لشراء الآلات والمعدات ولمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.

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محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر

محافظ الدقهلية يتفقد المنطقة الاستثمارية في ميت غمر