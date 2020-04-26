شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 18 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 188 حالة بـ«عزل إسنا» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج 5 حالات من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى 188 حالة بالمستشفى، فيما أعلنت صحة الأقصر عن تعافى عدد 13 حالة من الحالات التي كانت تحت الرعاية الصحية بالمدينة الشبابية بالطود جنوب الأقصر.

وقال وليد عمر الضوي، مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشارية مكافحة العدوي، قدمت التهنئة للمتعافين بخروجهم من العزل الصحي سالمين إلى منازلهم، موضحاً أن الفريق الطبي يسابق الزمن مع الحالات المتواجدة بالمستشفى ويتم عمل فحص دوري لهم على مدار اليوم بجانب إعداد برنامج متكامل من الناحية النفسية والتهيئة التامة، معتبرا ذلك أحد أهم عوامل النجاح في شفاء المرضى بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى أطلقت مستشفى العزل بإسنا مبادرة جديدة لتوعية الأهالي «رمضان أحلى في الببت» في إشارة لضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والبعد عن التجمعات التي تهدد الصحة والإصابة بالفيروس.