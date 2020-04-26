شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع سير العمل وإجراءات مواجهة كورونا بمستشفيي الحميات والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة سير العمل بمستشفى الحميات ومستشفى الصدر بمدينه المنيا، حيث اطمئن المحافظ على سير العمل بكل مستشفي ومدي توافر المستلزمات الطبيه.

والتقى المحافظ، بالطاقم الطبي من أطباء وتمريض، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المعظم، ووجه لهم الشكر والتحية، على ما يبذلوه من جهد، متمنيا لهم أن تكلل جهودهم في المرور بالوطن من هذه الازمة، وأكد على تقديم كل أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى، لافتا إلى أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، مع توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بالمحافظة تبذل قصاري جهدها للتصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين خلال فترة تلقي العلاج، مؤكدا ان المرحلة التي تمر بها البلاد خير دليل على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.