شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تواصل أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة والشوارع، وخاصة أماكن تقديم الخدمات العامة للمواطنين كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي بجميع مراكز ومدن المحافظة، من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز «التيفا» المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشري المصرح به، فضلا عن رش الشوارع والمباني بالمياه المختلطة بالمواد المطهرة وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ استمرار حملات التعقيم والتطهير لكافة المباني والمنشآت العامة، والشوارع والميادين الرئيسية والمباني والمرافق العامة بالمحافظة، إضافة لتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتفريغ صناديق القمامة ورشها بالمياه المختلطة بالمطهرات للقضاء على انتشار الفيروسات، للحفاظ على جو بيئي وصحي نظيف خالي من التلوث والفيروسات.

شنت مراكز ومدن وأحياء المحافظة، خلال ساعات الحظر حملاتها المسائية لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين والمباني الخدمية والمرافق العامة، حفاظا على صحة المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.