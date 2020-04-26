شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أول حالة إصابة بكورونا في طور سيناء وعزل أسرة المصاب والمخالطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، الأحد، عن كشف أول حالة إصابة بكورونا بمدينة طور سيناء، لموظف ببنك وتم عزل أسرته وحجر زملاء له بنويبع بعد تم الكشف عليه بمستشفى شرم الشيخ الدولي وظهور إيجابية الحالة.

وسارعت مديرية الصحة بعزل أسرة المريض بمسكنهم بحي النادي بطور سيناء وتنفيذ الحجر الصحي على زملاء له بنويبع تردد عليهم.

وأعلنت مديرية الصحة التحقيق بشأن الإجراءات التي اتخذت من قبل مستشفى طور سيناء العام حيث تردد المصاب على المستشفى ولم يتم اكتشاف الإصابة.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إنه «فور تلقي بلاغ عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا تتحرك فرق الترصد التابعه للطب الوقائي لحصر المخالطين وفرض العزل المنزلي عليهم في حالة عدم وجود أعراض ويتم التنبيه عليهم الالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج تحت أي ظرف وإبلاغ الجهات المختصة بذلك وفي حال ظهور أعراض على أي من المخالطين يتم التنبيه عليه الذهاب للمستشفى ودخوله قسم العزل وعمل مسحه له لبيان إصابته من عدمه».

وأوضحت مديرية الصحة أن «فرق الترصد لمدينتي نويبع والطور تحركت على الفور وتم حصر المخالطين وفرض الحجر الصحي على السكن الذي يقطنه زملاء المريض بنويبع لمده 14 يوما وتم التنبيه على مخالطي الحالة بمدينة الطور بالتزام العزل المنزلي، والتوجه للمستشفي في حال وجود أعراض، وقد تم عمل مسحات لبعض المخالطين وتبين إيجابيتها وتم تحويل الحالات الإيجابيه إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج اللازم».

وتبين أن المريض كان قد تردد على مستشفى الطور العام قبل ذهابه لمستشفى الشرم وقد تم تشكيل لجنه للتحقيق فيما تم معه من إجراءات وتوقيع الجزاء المناسب إذا ما ثبت أي تقصير من جانب المستشفى.

وطالبت الصحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والتمهل حتي إصدار البيانات الرسمية بعد دراسه جميع الجوانب والتحقق من دقتها حفاظا على السلم والأمن العام وحرصا على خصوصية بيانات المريض.

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وأشارت مديرية الصحة في بيانها إلى إنه «لن يتم التغلب على هذا الوباء إلا بتعاون الجميع مع الجهات المختصة، والمديرية لن تتهاون في أي تقصير يحدث كما أنها لن تقصر أبدا في دعم طواقمها الطبية الذين تقوم بأدوار بطولية في ظل هذه الظروف في شتي أنحاء المحافظة».