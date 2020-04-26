"أمن القاهرة" يضبط 4 أشخاص متهمين بسرقة سيارة محملة بالماشية في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة سائق سيارة مُحملة برؤوس الماشية كرهاً عن سائقها تحت تهديد الأسلحة النارية في مصر الجديدة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المرج، يفيد بأن سائق وتباع أثناء سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم.

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وأكمل البلاغ أن المجني عليهما فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا باعتراض طريقهما والإستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤوس الماشية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لارتكاب الواقعة.

تم بإرشادهما ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين السيارة المستولى عليها –السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة والمبلغ، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة صوت معدلة، 18 طلقة مختلفة الأعيرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بسرقتهم كرهاً عنهم .