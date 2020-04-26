إحباط ترويج 16 طن أرز وأسماك مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1212 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته (14,500 طن "أرز أبيض - سكر حر") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات، مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، لحيازته (1,500 طن "أسماك") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.