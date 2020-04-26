نادي القضاة يهنئ السيسي بتحرير سيناء: "دليل دامغ لصلابة الجيش المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

هنأ نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء "الحبيبة".

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد: "هي الذكرى التي نستحضر فيها كل معاني الإيثار والفداء والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة".

وأضاف: "فأضحت الدليل الدامغ الذي سجله التاريخ العسكري على صلابة جيش مصر الباسل، وعلى تضحياته العظيمة التي يقدمها من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها".

Advertisements

وتابع: "ووفاء رجاله الأبرار وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التي كلفهم شعب مصر العظيم بها في حماية الوطن وسلامة أراضيه، وصون مقدساته".

وواصل: "مقدرين لهذا الجيل العظيم من رجال القوات المسلحة، إنجاز النصر الذي حققوه وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها خفاقة بالعزة والكرامة الوطنية".

وأتم بيانه: "ستظل هذه الذكرى دائما مصدر فخر ، وإلهام للشعب المصري نستشرف بضيائها لمستقبل مشرق قائم على أساس من التخطيط السليم والعمل الجاد داعين الله أن تظل قواتنا الباسلة بخير وقوة وعزة أبد الدهر .. حفظ الله مصر وجعلها أمنا أمانا واستقرارا ورخاء"