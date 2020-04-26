القبض علي تشكيل عصابى سرق سيارة مُحملة ماشية بالإكراه في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط سرقوا سيارة ربع نقل مُحملة ماشية بالإكراه، وإعادة المسروقات.

تلقى اللواء منتصر عويضه مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط بلاغا من مركز شرطة ديروط يفيد أن سائقين أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل ملك أحدهم وقيادة الآخر، والُمحملة برأس ماشية بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم سلاح نارى يستقلون سيارة ربع نقل، باستيقافهما والاستيلاء على السيارة وحمولتها وهاتف محمول خاص بأحدهما وفروا هاربين.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة، ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة أبنوب.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط اثنين منهم وبحوزة أحدهما (طبنجة) والسيارة المُبلغ بسرقتها، وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وأقروا ببيعهم رأس الماشية لأحد الأشخاص "تاجر ماشية" سيئ النية وأمكن ضبطه وضبط رأس الماشية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.