الأمن العام يضبط 209 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 183 قطعة سلاح ناري، و209 قضية مخدرات وتنفيذ 77941 حكما قضائيا متنوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابي، ضما 5 متهمين إرتكبوا 8 حوادث متنوعة، و15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و152 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية، وضبط 16996 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.