"العدل" تنفي إصدار توكيلات للمحامين.. وتؤكد: 6 خدمات متاحين للشهر العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفت وزارة العدل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل، على استئناف الشهر العقاري في إبرام التوكيلات للمحامين، وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها.

وأكدت الوزراة، أن هناك و٦ خدمات تعمل في الشهر العقاري على تقديمها للجمهور وهي :-

1- إثبات التاريخ للمحررات .

2- التصديق على الدفاتر التجارية .

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3- محضر إيداع وصية ( مغلقة ) .

4- محضر فتح وصية ( مغلقة ) .

5- التوكيل الخاص ( صرف المعاش ) .

6- الإقرارات.