محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
نفت وزارة العدل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل، على استئناف الشهر العقاري في إبرام التوكيلات للمحامين، وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها.
وأكدت الوزراة، أن هناك و٦ خدمات تعمل في الشهر العقاري على تقديمها للجمهور وهي :-
1- إثبات التاريخ للمحررات .
2- التصديق على الدفاتر التجارية .
3- محضر إيداع وصية ( مغلقة ) .
4- محضر فتح وصية ( مغلقة ) .
5- التوكيل الخاص ( صرف المعاش ) .
6- الإقرارات.
كانت هذه تفاصيل خبر "العدل" تنفي إصدار توكيلات للمحامين.. وتؤكد: 6 خدمات متاحين للشهر العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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