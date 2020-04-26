قُدرت بـ 26 مليون.. سقوط عصابة المخدرات والآثار في المنوفية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، عناصر تشكيل عصابي قاموا بتحويل أحد العقارات بدائرة مركز أشمون بالمنوفية لمصنع لانتاج الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بالمحافظات الأخرى، بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والماكينات والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع، و10 تماثيل مختلفة الأحجام.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة "من ذوي السوابق الإجرامية" في مجال تصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم (6 أشخاص، إحدى السيدات - لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة).

وأفادت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم لتصنيع وترويج عقار الترامادول المخدر، حيث يقوم (4منهم) بتجهيز المواد الكيميائية والخامات الأولية والماكينات والأدوات اللازمة لعملية تصنيع ذلك العقار المخدر، وقد أعدوا وجهزوا مكاناً عبارة عن "فيلا" بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وتجهيز كميات من تلك المواد الكيميائية والخامات الأولية المستخدمة في عملية تصنيع المخدر، وكميات من أقراص الترامادول المخدر كمنتج نهائي، وقيام (أحدهم بمشاركة السيدة) بترويج الأقراص المخدرة بمحافظتي القاهرة والجيزة لحسابهم جميعاً، وقيام الآخربإعداد الأكلاشيهات اللازمة والمدون عليها بيانات الأقراص المخدرة لتغليفها عقب عملية التصنيع.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن المنوفية والشرقية، تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط إثنين من المتهمين (داخل الفيلا مكان التصنيع) وبصحبتهم 3 أشخاص آخرين، وعثر بحوزتهم على (186 ألف قرص مخدر، بإجمالي وزن 89 كيلو جرام، و 25 كيلو بودرة ترامادول وسيالس، 4 مسدسات، و2بندقية خرطوش عيار 12مم ، و120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، والماكينات والعدد والأدوات والخامات المستخدمة في عملية التجهيز والتصنيع والتعبئة والتغليف، و10 تماثيل مختلفة الأحجام، 9 ورقة بردي، جعران، مجموعة من الأواني الفخارية- يشتبه في آثريتهم، و16 ألف جنيه، 14 هاتف محمول، 5سيارات).

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باستهداف مسكن أحد المطلوبين تبين عدم تواجده، وبتفتيش المسكن بحضور زوجته تم ضبط (266 قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي، هاتف محمول)، ضبط السيدة وبحوزتها (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتف محمول).

كما ضبطت القوات، أحد المتهمين حال استقلاله سيارة ملاكي وبرفقته أحد الأشخاص (مسجل شقي خطر– مقيم بالقاهرة) وضبط بحوزتهما (940 قرص مخدر-فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- طبنجة صوت - مبلغ مالي- 4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين أعترفوا بنشاطهم الإجرامي واتفاقهم مع (مالكي الفيلا "تم ضبطهما أثناء المداهمة") في تصنيع الأقراص المخدرة وامدادهم بالأموال لانتاج ذلك العقار مقابل الحصول على نسبة من الأرباح، وقيام آخر (تم ضبطه أثناء المداهمة) بالمشاركة في عملية التصنيع، وأقروا بأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والقطع الآثرية للاتجار فيها واستخدام السيارات في عملية النقل والترويج.

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 26 مليون جنيه تقريباً.

تم اااتخاذ الإجراءات القانونية.