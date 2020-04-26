تصل لـ42 درجة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم ورياح مثيرة للأتربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الموجة الجديدة ستتسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على شمال وجنوب الصعيد، والصحراء اللغربية، لافتًا إلى أن الرياج المثية للرمال لن تصل للقاهرة والوجه البحري.

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وتابع: "سترتفع درجات الحرارة لتسجل على القاهرة والوجه البحري، يوم الثلاثاء 32 إلى 33 درجة، والسواحل لشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 38، وجنوب الصعيد 42 درجة".

وأشار إلى أن الموجه الحارة ستنكسر مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، حيث نشهد تراجعا في درجات الحرارة بقيمة 5 إلى 6 درجات على أغلب الأنحاء.

وأوضح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى يصل لـ10 درجات، وما زال الجو بارد في الليل حتى الصباح الباكر، محذرا من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن بداية من أول مايو سترتفع درجات الحرارة الصغرى ولن يكون هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة.​