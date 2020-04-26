بالخرائط.. ننشر أماكن شقق "جنة" المطروحة للحجز في 6 مدن جديدة (50 ألف مقدم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان اليوم الأحد، إجراءات حجز شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدن جديدة، بواقع 1359 شقة للدور الأرضي والأخير فقط.

وتأتي المرحلة الجديدة من مشروع جنة، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم، حيث تتواجد الوحدات في 6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، بمقدم حجز 50 ألف جنيه لجميع الشقق.

وينشر الخليج 365 خرائط الشقق وأماكن تواجدها داخل الـ6مدن المطروح بها الوحدات، والتي جاءت على لنحو التالي:

في مدينة 6 أكتوبر تم طرح 191 شقة، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، بمساحات تبدأ من 100 متر وحتى 150 متر.

جميع الشقق المطروحه للحجز في لدور الأرضي والأخير فقط، حيث تم طرح 354 شقة بمنطقة الثورة الخضراء بالقرب من طريق النزهة، ويتراوح مساحة الشقق بين 100 متر و130، 140، و150 متر.

وفي مدينة القاهرة الجديدة تتواجد الشقق بمنطقة جنوب الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، حيث تتواجد جميع الوحدات الخاصة بشروع جنة في مكان واحد، ويرى تنفيذ ما يقرب من 8 آلاف شقة، بمساحات تبدا من 100 متر وحتى 150 مترا.

Advertisements

أما في مدينة الشروق تتواجد الشقق بمركز المدينة 2 امتداد مشروع دار مصر المرحلة الأولى والثانية، حيث تم طرح 319 شقة.

وفي مدينة دمياط الجديدة تم طرح 222 شقة بالحي المتميز شرق مشروع دار مصر، وفي مدينة المنصورة الجديدة تم طرح 154 شقة بالمنطقة 2 بالمرحلة الأولى.

ويمكنك الاطلاع على كراسة الشروط من هنا

أقرا أيضًا:

الـ100 متر بمليون جنيه.. ننشر كراسة حجز شقق "جنة" في 6 مدن

بدء حجز 1359 شقة بـ"جنة".. لماذا تطرح الإسكان وحدات الدور الأرضي والأخير فقط؟