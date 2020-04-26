بعد 30 يوم حظر.. مسئول بالبيئة لمصراوي: 36% انخفاضًا في مستويات التلوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى محمد مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إن معدلات تلوث الهواء انخفضت بنسبة 36% منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتحديدا قرار الحكومة بحظر حركة المواطنين من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الأحد: معدلات التلوث قلت منذ إجراءات الحظر بصفة عامة، ووصل الانخفاص لـ36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفي بعض المناطق وصل الانخفاض لـ40%.

وتابع: لازم نتكلم إن فيه حركة للناس الصبح حتى الساعة التاسعة مساء في رمضان، ولكن بشكل عام غلق الأنشطة التجارية من الساعة الخامسة مساء وتعطيل المواصلات ساهم في تقليل معدلات التلوث.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بالوزارة أن النقطة الأساسية هي المنشأة التجارية وهي مصدر حركة المواطنين، وغلقها منذ الخامسة ساهم في الحد من حركة المواطن ووسائل النقل.​