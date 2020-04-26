رئيس جهاز العبور: إزالة فورية لبناء روڤ مخالف بالحي التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء روڤ تحت الإنشاء بالحي التاسع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان اليوم، استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة لإزالة العشوائيات بنطاق الحى الأول وحى الشباب، وذلك بمشاركة أمن الجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

كما وجه عمران، الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة في التعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات، وإزالتها على الفور لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.