مصر | بلاغ جديد للنائب العام ضد مقدم برنامج رامز مجنون رسمي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ جديد للنائب العام ضد مقدم برنامج رامز مجنون رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي لتحريضه علي العنف والبلطجة والتنمر.

وقال صبري: في شهر رمضان المبارك وعلي شاشة احدي القنوت الفضائية يقدم المبلغ ضدة برنامج يسمي رامز مجنون رسمي وهو برنامج يسيء للقناة التي تبثة،ويسيء للمهنة والحرفيةوالموهبة والمهارات الفنية، لانه لايرتكز على فكرة أو عمل إبداعي ابدا، بل هو شغل نصب وإحتيال وكذب وإفتراء وعمل صبياني وشغل مقزز ومقرف وساذج ويساعد على تسطيح ثقافة المتلقي فضلا عن اهانة المشارك وتقزيمه والنيل منه.

وأوضح صبري أن برنامج رامز مجنون رسمي والذي يقدمه المبلغ ضده يتعرض فيه المشارك لأشكا ل مختلفة من التنمر والعنف والسادية الأمر الذي أثار حالة من استياء الجمهور بسبب الألفاظ القذرة البذيئة المستخدمة في البرنامج بخلاف تقييد المشارك علي كرسي وتعذيبه وصعقه بالكهرباء مايؤدي إلى بكائه وانهياره، الأمر الذي يوصف بالعرض السادي، وأنه مهين لإنسانية الضيوف وبعيدا تماما عن الإضحاك وإن التنمر الموجود بالبرنامج يعتبر جريمة، فهو يشكل عددا من الجرائم في قانون العقوبات.

وأشار إلى أنه من ضمن العقوبات التعذيب، نشر العنف في المجتمع، وغيرها من الجرائم، كما أن البرنامج وصل إلى ممارسة نوع من السادية ضد الضيوف وإجبارهم على القيام بأفعال معينة وإلا يكون مصيرهم التعذيب، وان تأثيره سيئ على الجمهور والأسر في المنازل لتحريضه علي القسوة والعنف والخداع خاصة وأنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب.

وتابع: أمام ذلك لا يسع المبلغ الا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد مشاهدة الأسطوانة المدمجة المرفقة التحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة لاقترافه جريمة التحريض علي العنف والتنمر.

Advertisements

بلاغ ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"

وفي سياق أخر، تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة اليوتيوب الشهيرة "حنين حسام"، الطالبة بكلية الآثار، بتهمة التحريض على الفسق والدعارة.

وقال سمير في بلاغه: إن "حنين" تعد من أشهر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بالفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"لايكي"، وتستخدم أساليبًا حقيرة مبتذلة منافية للآداب العامة، ومُحرضة على الفسق والدعارة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد في تقديم الفيديوهات، ودعوتها لبعض الفتيات فى تقديم محتوى عبر إحدى التطبيقات، الأمر الذى يدر عليهم دخلًا بالدولار.

وتابع: ظهرت حنين في أحد الفيديوهات، داعية الفتيات إلى العمل من المنزل، والعائد المادى يصل إلى مئات الدولارات، قائلة: "أنا عارفة إن فى ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت.. علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس.. أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس".

وقال سمير صبري: إن حنين حسام اقترفت العديد من الجرائم، أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة ذلك في قانون العقوبات المادة 178: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".