مصر | ضبط 183 قطعة سلاح ناري 209 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 183 قطعة سلاح ناري 209 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 183 قطعة سلاح ناري، 209 قضية مخدرات، وتنفيذ 7794 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهما، وذلك على النحو التالي:

24 بندقة آلية، 33 بنادق خرطوش، 7 طبنجة، 118 فردا محلي الصنع، 20 طلقة مختلفة الأعيرة، 135 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 77941 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

315 حكم جناية، 4150 حكم حبس جزئي، 22321 حكم حبس مستأنف، 40196 حكم غرامة، 10959 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيلين يضمان 5 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 209 قضايا مخدرات بحوزة 245 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 35 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 152 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط 16996 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.

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وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.