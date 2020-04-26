مصر | ضبط 1212 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1212 قضية تموينية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 1212 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 14،500 طن "أرز أبيض - سكر حر" معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 4 أطنان "سكر حر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطــة منوف بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول كميــة قدرهــا 3،400 طن "مكرونة" – 2400 عبوة "خل" بقصد رفع أسعارها.

- ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، لحيازته 1،500 طن "أسماك" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجان المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط قائد سيارة بدائرة قسم شرطــة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية مُحملة بكمية قدرها 1643 لتر "كحول مطهر" مجهولة المصدر قام المذكور بتجميعه لحجبه عن التداول بالأسواق.

- ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة لاستيلائه على مبلغ 3272952 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements