مصر | بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يطالب فيه بالتحقيق مع الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" المذاع علي قناة الـ " Mbc مصر" الفضائية.

وأكد المحامي في بلاغه أن رامز جلال وفريق أعداد برنامجه قد اعتادو على مدار عدة أعوام إنتاج إحدى البرامج يتم تقديمه خلال شهر رمضان المبارك من كل عام واستضافة بعض نجوم ألفن والرياضة داخل استوديوهات الشركة المنتجة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويقوم بعمل مقالب بضيوفه ويتابعه ملايين المشاهدين على مستوى العالم العربي ومن بينهم الشعب المصري بكل طوائفه العمرية سواء الكبار أو الصغار والأطفال من جميع طبقات المجتمع.

واستكمل البلاغ قائلًا: الا اننا قد فوجئنا خلال أولى حلقات البرنامج بأول ايام الشهر الكريم بأن فكرة البرنامج تقوم على تصدير العنف للمشاهدين من خلال استضافه مقدم البرنامج للضيوف وممارسة السادية والاذلال والتعذيب عن طريق استخدام الكهرباء وايقاع الاذى البدني والنفسي والمعنوي بهم واهانتهم بما يخالف معايير الحد الأدنى للاعمال الفنية والابداع والابتكار وتصدير مشاهد العنف للمشاهدين بما يؤدي حتما الي تحريض النشأ والأطفال على الأقدام في تقليد ما يقدمه هذا المحتوى بما يخالف قيم المجتمع الأسري الذي يقوم على الأمن والسلام الاجتماعي ونبذ العنف واحترام الغير وهو ما يؤثر على الأمن الأسري احد اعمدة الأمن القومي المصري.

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وأضاف أن النيابة العامة في الآونة الأخيرة كان لها دور بارز في التصدي بكل قوة لكل الظواهر التى ظهرت على سطح المجتمع ونالت من قيمه وأمنه فاتخذت كافة الاجراءات القانونية ضد بعض الأشخاص الذين أرادو هدم قيم المجتمع.. وحيث ان ما تقدمه هذه البرامج من تحريض على العنف وترسيخ للسلوك العدواني السادي داخل المجتمع المصري والعربي لا يقل خطورة عن ظاهرة التحريض على الفسق والفجور التي ظهرت مؤخرا خلال شبكة المعلومات الدولية بل ان خطورة هذه البرامج تتتجاوز بعض الأعمال التي تقدم عبر شبكة المعلومات الدولية لان هذه البرامج تقتحم منازلنا وعقول أولادنا دون استئذان حيث ان أصحاب الأعمال التي تحرض على الفسق والفجور تعمل في الخفاء وغير متاحة للجميع.

كما أن النيابة العامة باعتبارها وكيل الهيئة الاجتماعية والمدافع الأول والأخير عن قيمها َوثوابتها والتصدي بكل قوة لكل من يحاول ان يعبث بامنها أو يهدد سلامة المجتمع للخطر حفاظا على قيم ومبادئ المجتمع المصري ومن ثم يحق للنيابة العامة اتخاذ كافة السبل في مخاطبة السلطات المعنية بوقف مثل هذه الأعمال وذلك عن طريق قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذا البرنامج الذي يذاع عبر قنوات Mbc مصر والذي يبث من خلال استئجار الأقمار الصناعية المصرية.

بالإضافة إلى فتح التحقيقات مع مقدم البرنامج باعتباره مصري الجنسية واتخاذ مايلزم حياله من إجراءات قانونية على ضؤ ما تسفر عنه التحقيقات باعتبار ان ما تضمنه هذا البرنامج يشكل جرائم التحريض على العنف طبقا لنص المادة 171 ومابعدها من قانون العقوبات.