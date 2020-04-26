مصر | ضبط 1810 مخالفات مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1810 مخالفات مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة القاهرة والجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير ١٨١٠ مخالفات مرورية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط ٣٤٥ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٦٧ مخالفة السير بدون تراخيص قيادة وتسيير، وضبط ١٢ مخالفة دراحة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين