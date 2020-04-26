مصر | إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل ايمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا للفنان أشرف ذكي طالبه فيه بشطب اسم الفنان محمد رمضان من سجلات نقابة المهن التمثيلية بعد اهانته لرمز مصر جواز السفر المصري وتمزيقه وإلقاءه أرضا.

وأضاف محفوظ أن رمضان يتعمده الاساءه لكل رموز الدولة فلابد أن تتخذ نقابة المهن التمثيلية اجراء يردع هذا الممثل.

فبعد تمزيق الباسبور المصري والقاءه أرضا والذي يعد أهم رمز للوطنية وانتماء المواطن لبلده وتمثيله لقيمة مصر أمام العالم.

واستطرد محفوظ بانذاره ان رمضان يستحق الاحالة لمجلس تاديب واتخاذ قرار بشطب اسمه من جدوال النقابة وذلك طبقا لما اجازه القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن انشاء نقابة المهن التمثيلية بالمادة رقم 12 - تنتهى العضوية فى الحالات وتزول العضوية فى الحالات المبينة فى البنود ( أ )، (جـ)، (هـ) بقرار من مجلس النقابة الآتية:

(جـ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.

(د) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبى طبقا لنظام تأديب الأعضاء.

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واختتم محفوظ انذاره بأن رمضان قد اساء بافعاله الي كل نقابة المهن التمثيلية لذلك أطالب نقابة المهن التمثيلية بإحالة الفنان محمد رمضان الي مجلس تاديب تمهيدا لشطبه من سجلات النقابة لما فعله من اساءه للرمز مصر وهو جواز السفر المصري.

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تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان وجاء في البلاغ الذى حصلت الخليج 365 على نسخة منه: بعد أن أصبح رمضان يتطاول علي كل القيم المصرية ويعمل علي إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري وإهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا.

وأضاف محفوظ، أن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي أعطته الكثير.

واستطرد محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة.

وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات).

واختتم محفوظ بلاغه المرسل بالطريق الالكتروني إلى النائب العام بطلب اتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبة قانونية بالإضافة إلي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.