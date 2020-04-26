أخبار مصر | "العالمي للسياحة والسفر": خسارة مليون وظيفة يوميًا بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "العالمي للسياحة والسفر": خسارة مليون وظيفة يوميًا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، أن القطاع يواجه خسائر كبيرة، حيث أدت أزمة COVID-19 إلى فقدان أكثر من مليون وظيفة يوميًا

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الأحد، أن القطاع تعرض لفقدان 100 مليون وظيفة بسبب جائحة الفيروس التاجي، وأظهر تحليل WTTC أيضًا تصعيدًا حادًا في الخسائر الاقتصادية للاقتصاد العالمي، يصل إلى 2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.1 تريليون دولار قبل شهر واحد فقط.

وقالت جلوريا جيفارا ، رئيسة WTTC والرئيس التنفيذي: "هذا تغيير مذهل ومقلق للغاية في مثل هذا الوقت القصير، في الشهر الماضي فقط ، أظهر بحثنا زيادة قدرها 25 مليون في عدد فقدان الوظائف في السفر والسياحة، لقد تم القضاء على الدورة الكاملة للسياحة بسبب الوباء.

وأضافت جلوريا "لقد نبهنا وزراء السياحة في مجموعة العشرين، إلى مدى الأزمة ، ونصحنا كيف تحتاج الحكومات إلى التدخل بسرعة لدعم قطاعنا وحمايته".

وأكدت أن السفر والسياحة هو العمود الفقري للاقتصاد العالمي. وبدونه ، ستكافح الاقتصادات العالمية من أجل التعافي بأي طريقة ذات معنى وستعاني مئات الملايين من الناس من أضرار مادية وعقلية هائلة لسنوات قادمة " يساهم السفر والسياحة بنسبة 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وهو مسؤول عن توليد واحد من كل أربعة وظائف جديدة في العالم ، وقد تجاوز نمو الاقتصاد العالمي لمدة تسع سنوات متتالية.

ولفتت جلوريا إلى انه فيWTTC نحن نعمل مع أعضائنا والقطاع الخاص في مبادرة انتعاش تتضمن مرحلتين. قبل وبعد لقاح أو علاج # COVID19 متاح على نطاق واسع، سوف يكون السفر مختلفًا وسيشتمل على مكون صحي مهم.