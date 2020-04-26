أخبار مصر | رغم وقف إعلان 'قوطونيل'.. الأعلى للإعلام يبحث المخالفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم وقف إعلان 'قوطونيل'.. الأعلى للإعلام يبحث المخالفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، اجتماعًا "أونلاين"؛ وذلك ليحث مخالفة شركة قوطونيل للآداب والذوق العام، وذلك خلال إعلان لها تم بثه على شاشات التلفزيون.

وقال مصدر بالمجلس، إن اللجنة ستجتمع لتبحث مخالفة الشركة، وذلك على الرغم من إيقاف الإعلان، ولكن وقف إذاعته لا ينفي المخالفة من الأساس، مؤكدًا أن قرارات المجلس مُلزمة لجميع وسائل الإعلام والشاشات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اجتماع اللجنة قائم في موعده، حتى بعد وقف بث وإذاعة الإعلان، وسيصدر عنه قرارات عقابية، سيتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وكان قد أعلن صالح صالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن رصد عدد من المخالفات لإعلان قطونيل هذا العام، والذي خالف فيه المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، وأعلنها ضمن الأكواد والمعايير التي أطلقها.

وقال "الصالحي" في تصريحات صحفية سابقة، إن لجنة الرصد بالمجلس، لم تتقدم بتقريرها للمجلس حتى الآن، وفور الانتهاء منه، ستقوم برفعه للمجلس بشكل نهائي، مؤكدًا أنها لم تتلق أي شكوى ضد الإعلان، ولكن قامت اللجنة بالرصد والمتابعة.

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وأضاف أن الإعلان أثار استياء الجمهور بشكل ملحوظ، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري، فضلًا عن كونه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام المصري.

وكان أثار إعلان لشركة قوطونيل استياء الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما يتضمنه من محتوى يتعارض مع الذوق العام المصري والآداب العامة.