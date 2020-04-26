أخبار مصر | "الصحة": ضبط وإعدام 30 طن أغذية وياميش فاسد بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة": ضبط وإعدام 30 طن أغذية وياميش فاسد بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 30 طنًا و748 كيلو جرام أغذية متتوعة وياميش رمضان، و9977 لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال تصنيع وتخزين وعرض وبيع الياميش بجميع المحافظات خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذة الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه تم المرور على 3421 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 17 طنًا و450 كيلو جرام أغذية متنوعة وياميش رمضان و3345 لتر عصائر ومشروبات وألبان لعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

ونوه بأنه تم ضبط 13 طنًا و298 كيلو جرام أغذية متنوعة وياميش رمضان عبارة عن (تمر، بلح، قمر الدين، فول صحيح ومجروش، فاصوليا، زبدة صفراء، وأغذية أخرى)، للشك في صلاحياتها، و6632 لتر مشروبات ومياه معبأة والبان، فيما تم سحب 6419 عينة من ياميش رمضان للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

ومن جانبة أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تحرير 2631 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 334 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذة المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.