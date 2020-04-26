أخبار مصر | تشكيل لجنة لفحص قانونية عقارات مقامة بعدة مناطق في القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة لفحص قانونية عقارات مقامة بعدة مناطق في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي والأملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحي عين شمس والعقارات المقامة على جانبي منطقة ترعة الطوارئ بحي السلام أول، والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة، وكذلك حصر جميع الأراضي أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق.

ويأتي ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التي تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة، خاصة تلك التي قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إزالة القمامة صباحا ومساءً

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ومسئولي هيئة نظافة القاهرة، باستمرار حملات ازالة القمامة صباحًا ومساء، مع التركيز على استغلال فترة الحظر في تكثيف أعمال إزالة المخلفات، بالإضافة إلى أعمال تطهير وتعقيم شوارع العاصمة المستمرة يوميا.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أن حملات النظافة ورفع للقمامة، تهدف للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبدأت محافظة القاهرة عملية اصطفاف يومي بمناطق القاهرة الأربعة لعمال ومعدات النظافة خلال فترة الحظر تليها حملات مكثفة بكافة الأحياء لرفع تراكمات القمامة وتطهير وتعقيم الشوارع، حيث أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الحملة التى انطلقت مساء أمس بالمنطقتين الغربية والشمالية وشملت شوارع عابدين والموسكى والترعة البولاقية وخلوصى وروض الفرج ودوران شبرا والخلفاوى والساحل.