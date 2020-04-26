أخبار مصر | وكيل نقل النواب: التصنيع المحلي لم يعد ترفًا بعد أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل نقل النواب: التصنيع المحلي لم يعد ترفًا بعد أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن إعادة التوجه نحو تصنيع مكوّنات ومستلزمات الإنتاج محليًا، لم يعد "ترفًا" فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصًا أن لدى مصر الإمكانيات اللازمة لبدء تلك الخطوة، بجانب إمكانية جذب استثمارات أجنبية في هذا المجال.

وقال في بيان اليوم الأحد: إنه مع سد الاحتياجات الداخلية، يمكن التوجه إلى أسواق لم تكن فى الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأشاد بما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات استباقية خلال الفترة الماضية لمعالجة آثار جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الصناعة ستكون هي الدرع الواقي لمصر، وأن الظروف الحالية فرصة لن تتكرر لتعميق الصناعة المحلية، ليس لمصر وحدها بل هي فرصة كبيرة للدول العربية لتحل مكان الصين في بعض الصناعات، فهناك دول عربية عديدة، لديها عمالة على درجة مرتفعة من التعليم والتدريب، وتكلفتها غير مرتفعة، من الممكن استخدامها، وأن تحل محل الصين في بعض الصناعات.

وأشار إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات باحتياجات كل قطاع صناعى وحجم الواردات للوقوف على ما يمكن تصنيعه، وبناء قاعدة زراعية وصناعية تكفى احتياجاتنا لتوفير مخزوننا من مستلزمات الإنتاج.

ولفت إلى ضرورة إنشاء موقع إلكتروني، يختص بتوفير بيانات الشركات والمنتجات المصنعة لها، ليكون حلقة الوصل بين الشركات المنتجة والمصنعة لمستلزمات الإنتاج، على أن يكون مقسمًا وفقًا لكل قطاع.

وطالب وكيل نقل النواب، الحكومة بالتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها الفئة الأكثر إنتاجًا لمكوّنات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء مدن متخصصة على غرار مدينتى الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث، فالتصنيع المحلى لمستلزمات الإنتاج يجب أن يصبح توجهًا عامًا لدى الحكومة والمستثمرين، حتى حال انتهاء أزمة.