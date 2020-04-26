أخبار مصر | برلمانى: عودة الحياة مع اتباع إجراءات الوقاية يؤدى لاستمرار النمو الاقتصادى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانى: عودة الحياة مع اتباع إجراءات الوقاية يؤدى لاستمرار النمو الاقتصادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن فيروس كورونا وضع الحكومات في موقف الاختيار بين صحة المواطنين أو العودة إلى الحياة الطبيعية وخلق لقمة عيش للمواطنين، وهو ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى دراسة لاتخاذ قرار سليم واتباع أسلوب علمي يتلافى الإصابة بالمرض وفي الوقت نفسه يسمح بعودة عجلة الإنتاج.

وأشار مشهور في بيان له،اليوم الأحد، إلى أن عدد من الدول أعلنت بالفعل عدم قدرتها على تطبيق تلك الإجراءات مدى الحياة، وأن الحل هو التعايش مع الفيروس لحين إيجاد علاج له، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، عاد بالسلب على شريحة كبيرة من العمال، مضيفًا أن عودة الحياة الطبيعية ستحافظ على لقمة العيش واستمرار حياة الأفراد وزيادة رغد الأفراد واستمرار عجلة النمو والمحافظة على استمرار التقدم الاقتصادي لمصر، بعدما ضحى الشعب وتحمل خطة الإصلاح الاقتصادي التي أتت بنتائجها الآن وحان وقت جني النتائج بفضل خطة الإصلاح الاقتصاد المصري، ورغم معاناة "كورونا" فهو مؤهل لتحقيق معدل نمو 4% بينما كل اقتصاديات المنطقة تنزلق في معدلات الانكماش والركود.

تطورات كورونا

Advertisements