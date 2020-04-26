أخبار مصر | التضامن: 500 كرتونة مواد غذائية لمستفيدي مشروع (جدعان السيدة)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: 500 كرتونة مواد غذائية لمستفيدي مشروع (جدعان السيدة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تطور الأداء في مشروع "جدعان السيدة" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "اسمعونا للتنمية" في منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا).

ويهدف مشروع جدعان السيدة إلى تقديم نموذج تنموي متكامل بالتعاون مع المجتمع المدني، ويأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم حيث تستهدف بالأساس بناء الإنسان في مجتمع جديد.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والمشرف العام على مشروع روضة السيدة (تل العقارب) سابقا، على ضرورة توفير مواد غذائية للأسر الأشد احتياجا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.

وأضاف "عثمان" أن إدارة المشروع قامت بتوزيع 500 كرتونة غذائية كل كرتونة تزن 25 كيلو لمستفيدي المشروع لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الحالية والتغلب علي توقف أعمالهم وخصوصا أن معظمهم من العمالة غير المنتظمة.