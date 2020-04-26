أخبار مصر | برلماني: الإرهابية تقود حملة مشبوهة لزيادة إصابات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الإرهابية تقود حملة مشبوهة لزيادة إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، من تداعيات الحملة المشبوهة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية والعملاء والمرتزقة الذين يسيرون في ركابها ضد الدولة لزيادة عدد الإصابات بكورونا، قائلا إنهم يكرهون سيطرة الدولة على الإصابات بالفيروس، وباعتراف منظمة الصحة العالمية وأن نسب الإصابات في مصر 3 مصابين لكل مليون نسمة في حين أن نسبتها في الخارج 25 إصابة لكل مليون مواطن.

وأشار إسماعيل في بيان له اليوم الأحد، إلى قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الإصابات بالفيروس، موضحا أن إجراءات العزل الاجتماعي وحظر التجول، وإغلاق المحلات في الخامسة مساء، وحظر التجمعات مثلما حدث في الاحتفال بأعياد الربيع، يؤكد نجاح مصر في السيطرة على الوباء مقارنة بدول كبرى ومتقدمة هزمها الوباء وضرب مختلف جنباتها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيعزز من نجاح الدولة في قهر الفيروس، وهو ما يدفع سريعا إلى إلغاء جميع هذه الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بعد التأكد تماما من الوصول إلى نسبة صفر في الإصابات.

تطورات كورونا

Advertisements