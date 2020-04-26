أخبار مصر | برلماني: الإرهابية تقود حملة مشبوهة لزيادة إصابات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الإرهابية تقود حملة مشبوهة لزيادة إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، من تداعيات الحملة المشبوهة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية والعملاء والمرتزقة الذين يسيرون في ركابها ضد الدولة لزيادة عدد الإصابات بكورونا، قائلا إنهم يكرهون سيطرة الدولة على الإصابات بالفيروس، وباعتراف منظمة الصحة العالمية وأن نسب الإصابات في مصر 3 مصابين لكل مليون نسمة في حين أن نسبتها في الخارج 25 إصابة لكل مليون مواطن.
وأشار إسماعيل في بيان له اليوم الأحد، إلى قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الإصابات بالفيروس، موضحا أن إجراءات العزل الاجتماعي وحظر التجول، وإغلاق المحلات في الخامسة مساء، وحظر التجمعات مثلما حدث في الاحتفال بأعياد الربيع، يؤكد نجاح مصر في السيطرة على الوباء مقارنة بدول كبرى ومتقدمة هزمها الوباء وضرب مختلف جنباتها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستمرار في هذه الإجراءات سيعزز من نجاح الدولة في قهر الفيروس، وهو ما يدفع سريعا إلى إلغاء جميع هذه الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بعد التأكد تماما من الوصول إلى نسبة صفر في الإصابات.
تطورات كورونا
وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.