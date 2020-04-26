أخبار مصر | برلمانية تطالب بتخفيض تكلفة الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب بتخفيض تكلفة الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عبر طلب إحاطة تقدمت به إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وزير الاتصالات، بتخفيض حقيقى وملموس في أسعار باقات الإنترنت الشخصى والمنزلى نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه في هذه الأيام في كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.

وأكدت هجرس، في طلبها اليوم الأحد، أن مكوث الطلاب على الإنترنت لإعداد أبحاثهم يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة، فضلا عما تعانيه الأسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت هجرس، إلى أن طلبها في الأصل هو بيان عاجل عمدت إلى استخدام آلية طلب الإحاطة بدلا منه تماشيا مع الظروف الحالية وأنها تفاعلت مع هذا الموضوع عبر أدواتها البرلمانية نظرا لتلقيها العديد من الشكاوى من الأسر وما تلمسه من معاناة الأسر بشكل عام.

وكان قد أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل.

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كما زادت نسبة تصفح المواقع التعليمية التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي لتصل إلى 376.4% في الأسبوع الثاني من شهر ابريل مقارنة بالأسبوع الثاني من شهر مارس.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يقوم بالتنسيق الدائم مع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات لمتابعة ارتفاعات مؤشرات الاستخدام بشكل يومي واستيعاب أي زيادات طارئة بما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت عدد من المبادرات لدعم منظومة التعلم عن بعد وذلك بالتنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات بمصر وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ حيث تم إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الانترنت المنزلى للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه.

كما تم توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات، وذلك بالإضافة إلى تقديم عروض تحفيزية للمواطنين من خلال منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.