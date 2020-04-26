أخبار مصر | وزارة العدل تنفي إصدار توكيلات المحامين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة العدل تنفي إصدار توكيلات المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة العدل، الأخبار المتدوالة بشأن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل، على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها: إنها رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية، بيانا بشأن موافقة المستشار عمر مروان على استئناف الشهر العقاري، إبرام التوكيلات المحامين، والوزارة تؤكد عدم صحة ما تداولته تلك المواقع، من أن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات المحامين بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة أن قرار المستشار عمر مروان السابق صدوره فى هذا الشأن، حدد ست خدمات فقط يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور على النحو التالي:-

1- إثبات التاريخ للمحررات.

2- التصديق على الدفاتر التجارية.

3- محضر إيداع وصية ( مغلقة ).

4- محضر فتح وصية ( مغلقة ).

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5- التوكيل الخاص ( صرف المعاش ).

6- الإقرارات

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.