أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين "الرعاية الصحية" والجمعيات الأهلية لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين "الرعاية الصحية" والجمعيات الأهلية لخدمة أصحاب الأمراض المزمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدي هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بروتوكول تعاون مع الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف نشر الوعي بفيروس كورونا والتعريف بسبل تفادى العدوى وانتشارها بين المواطنين فى إطار خطة الدولة لمواجهة كوفيد 19 المستجد.

يأتي ذلك دعما لتضافر جهود المؤسسات الحكومية ممثلة فى هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ويمثلها الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمنع انتشار عدوى كورونا المستجد علي خلفية التسلح بالوعي الجمعي للمواطنين لمجابهة كوفيد 19 المستجد الذى أصبح جائحة عالمية تسعي الدول لمجابهتها.

وقع البروتوكول الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كطرف أول نيابة عن بالنيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومثل الطرف الثاني للبرتوكول الدكتور طلعت عبد القوي السيد، بوصفة رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وبموجب البروتوكول تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل وتدريب المتطوعين المرشحين من قبل الإتحاد العام للمؤسسات الأهلية على سبل الوقاية من فيروس كورونا، علي أن يقوم هؤلاء المتطوعين بتسليم الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى مشاركتهم في تعقيم وتطهير الأماكن التي تحددها الهيئة بعد توفير المواد والأجهزة اللازمة لذلك تحت إشرافها.

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وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه لا بديل عن تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بهدف دعم حقوق المواطن وتحقيق سبل التنمية المستدامة مؤكدا أن ذلك يأتي متسقا مع رؤية القيادة السياسية بأهمية التعاون مع المجتمع المدني بمؤسساته الأهلية لمواجهة أزمة كوفيد 19 المستجد وتابع: نؤمن بدور الشباب وقدرته علي المشاركة الفاعله فى ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بتفشي كورونا المستجد، مؤكدا ان الرهان علي الشباب فى نشر التوعية بفيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه بموجب هذا البرتوكول سيتم التركيز على تدريب وتأهيل شريحة كبيرة من الشباب على أساليب التوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه.

وكشف السبكى عن تسليم العلاج الشهري لـ 4500 مريض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن ؛ مشيرًا إلى أنه سيكون أول الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء المتطوعين هو المشاركة في توصيل الأدوية لهذه الفئات ؛ باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد كانت أعلنت عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، مجانًا حتي محل سكنهم، ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.