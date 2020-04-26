أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إقتراح برغبة إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد عن مليون راكب يوميا.

وأوضح غلاب في طلبه اليوم الأحد، أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين، مؤكدًا أنه على الرغم من حظر التجوال، إلا المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس.

وطالب النائب، وزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة من وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه الممرات، وساهمت بها في عدد من المؤسسات والمشروعات، فضلا عن أن تكلفتها ليست عالية طالما أنه يتم تصنيعها محليا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ممرات التعقيم سيكون لها تأثير إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا، خصوصا وأن تجربتها في مناطق عديدة أثبتت فعاليتها.

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