أخبار مصر | اليوم.. بدء ترخيص السيارات الجديدة بجميع وحدات المرور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء ترخيص السيارات الجديدة بجميع وحدات المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية لأصحاب السيارات المنتهية بأن العمل بالوحدات المرورية اليوم الأحد للسيارات الجديدة أول مرة فقط ولن يسمح لهم بالتواجد.

وقالت الوزارة عبر بيان صحفي: "يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت".

ومن المقرر الإعلان تباعًا عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه في ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الأحد، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، فإنه لزم التنويه بضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على وحدات المرور في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.