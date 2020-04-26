أخبار مصر | برلماني يثمن دور وزير الإسكان في محاربة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:22 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يثمن دور وزير الإسكان في محاربة مخالفات البناء بالمدن الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بإصدار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بمدينتي "العلمين الجديدة والعبور" وتأكيده على مواصلة الوزارة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وأعلن "مسعود" في بيان اليوم الأحد، تأييده التام لحرص وزير الإسكان على إزالة جميع التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة والمتمثلة في إقامة بناءات مخالفة وإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة والمتمثلة في إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار من دون سند أو ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة في تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكني بدون ترخيص.

وطالب "مسعود" جميع الأجهزة المعنية، بضرورة مساندة جهود الدكتور عاصم الجزار، في اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لإزالة جميع المخالفات ومنع تكرار مثل هذه المخالفات داخل جميع المدن والجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

34 قرارا لوزير الإسكان

Advertisements

وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، أصدر 34 قرارا ًإداريًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على الأراضي والوحدات والمحال المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينتي العلمين الجديدة والعبور.

وأكد "الجزار"، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقًا للقانون، واستيداءً لحق الدولة، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال "الجزار": "تم إصدار 27 قرارا ًإداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي داخل حدود مدينة العلمين الجديدة بعدة مواقع مختلفة، شملت مناطق شرق الطريق الساحلي الدولي الجديد، وقبلي الطريق الساحلي مطروح إسكندرية، وجنوب وشرق الوحدة المحلية لتل العيس وجنوب الطريق الساحلي إسكندرية مطروح، وجنوب غرب المعهد الأزهري لتل العيس، حيث تمثلت المخالفات في إقامة منازل بملحقاتها، وأسوار ومحال وأعمال حفر وأساسات وقواعد خرسانة مسلحة، ومطعم، بدون ترخيص وبدون سند من القانون".

وأضاف أنه تم إصدار 7 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بعدة مناطق بمدينة العبور، والمتمثلة في صب الدور الأرضي وأعمدة الدور الأول بقطعة أرض مملوكة للهيئة، وإقامة مبانِ على قطعة أخرى، وتعدٍ على قطعة أرض ثالثة بعد إلغاء تخصيصها، ومحلين سبق سحبهما وعودتهما لحوزة جهاز المدينة، ووحدة إدارية، ووحدة أخرى، وذلك بدون سند من القانون.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتي العلمين الجديدة والعبور بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.