شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الرعاية الصحة» و«الجمعيات الأهلية» للتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية بهدف نشر الوعي بفيروس كورونا والتعريف بسبل تفادي العدوى وانتشارها بين المواطنين في إطار خطة الدولة لمواجهة كوفيد 19 المستجد.

يأتي ذلك دعما لتضافر جهود المؤسسات الحكومية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ويمثلها الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لمنع انتشار عدوى كورونا المستجد، على خلفية التسلح بالوعي الجمعي للمواطنين لمجابهة كوفيد 19 المستجد، الذي أصبح جائحة عالمية تسعى الدول لمجابهتها.

وقع البروتوكول الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية كطرف أول نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومثل الطرف الثاني للبرتوكول الدكتور طلعت عبدالقوي السيد بوصفة رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وبموجب البروتوكول تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل وتدريب المتطوعين المرشحين من قبل الإتحاد العام للمؤسسات الأهلية على سبل الوقاية من فيروس كورونا، على أن يقوم هؤلاء المتطوعين بتسليم الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بور سعيد، بالإضافة إلى مشاركتهم في تعقيم وتطهير الأماكن التي تحددها الهيئة بعد توفير المواد والأجهزة اللازمة لذلك تحت إشرافها.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه لا بديل عن تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بهدف دعم حقوق المواطن وتحقيق سبل التنمية المستدامة، مؤكدا أن ذلك يأتي متسقا مع رؤية القيادة السياسية بأهمية التعاون مع المجتمع المدني بمؤسساته الأهلية لمواجهة أزمة كوفيد 19 المستجد، وتابع: «نؤمن بدور الشباب وقدرته على المشاركة الفاعله في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بتفشي كورونا المستجد»، مؤكدا أن الرهان على الشباب في نشر التوعية بفيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه بموجب هذا البرتوكول سيتم التركيز على تدريب وتأهيل شريحة كبيرة من الشباب على أساليب التوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه .

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن تسليم العلاج الشهري لـ 4500 مريض من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيكون أول الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء المتطوعين هو المشاركة في توصيل الأدوية لهذه الفئات، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد كانت أعلنت عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، مجانًا حتي محل سكنهم، ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.