شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والذي يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الوزارة اليوم، أن البرنامج، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، في مرحلته الأولى، ومع البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في مرحلته الثانية، يهدف لتوصيل خدمات الصرف الصحى لأهالينا بالمناطق الريفية، وتحسين أحوالهم البيئية، والمعيشية.

بدوره، قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إنه في محافظة الشرقية، يجرى تنفيذ شبكات الصرف الصحي بقرية حمادة وتوابعها، وعزبتى السعادات والرزوقية، وقرية زور أبوالليل، بمركز أولاد صقر، وفى محافظة الدقهلية، يجرى تنفيذ شبكات ومحطة معالجة الصرف الصحي، بمركز السنبلاوين، ومن المقرر بدء تشغيل هذه المشروعات في نهاية يونيو القادم.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والممارسات التي تتبعها، وتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى لحوالى 830 ألف نسمة بقرى وعزب وتوابع محافظات (الدقهلية والشرقية والبحيرة)، من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ حوالى 167 ألف وصلة منزلية جديدة لها، بجانب المرحلة الثانية من المشروع بمحافظات (المنوفية والغربية ودمياط)، بتكلفة 600 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.