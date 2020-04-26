تعافي 6 مصابين بـ«كورونا» بينهم ممرضة بالحجر الصحي بملوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المنيا، تعافي 6 مصابين بـ«كورونا» بينهم ممرضة تعمل بمديرية الصحة ببني سويف، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم بالمحافظات. ويواصل الطاقم الطبي بالمستشفى علاج 106 حالات بينهم 93 حالة داخل غرف العزل، و10 حالات رعاية، و3 حالات تنفس صناعي. وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تعافي 29 مصاب بكورونا بين 40 مصاب من أبناء المحافظة، وتواصل إجراءات المسح الطبي لمناطق الاختلاط والاشتباه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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