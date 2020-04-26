شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بجامعة القناة بعد اكتشاف حالة مصابة بـ«كورونا» في المستشفى التخصصىي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة قناة السويس حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الجامعية التابعة لها بعد اكتشاف حالة إصابة بـ«كورونا» بالمستشفى التخصصى المواجه للمستشفى الجامعي والتابع أيضا للجامعة، وهي لرجل، 55 عامًا، من حى السلام بمدينة الإسماعيلية.

وأصدرت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، تقرير تفصيلي عن استقبال المستشفى التخصصي مريض مصاب بكورونا، وأنه تم نقل الحالة إلى مستشفى أبوخليفة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن المستشفي التخصصي استقبلت المريض وكانت الحاله تعاني من أعراض تنفسيه غير مطابقه للكورونا، وتم التعامل معه بإجراءات العزل بالعناية المركزه مع استخدام وسائل الحمايه للفريق الطبي، وأظهرت متابعه الحاله بالتحاليل الطبيه والأشعات وجود اشتباه، وتم عمل مسحه تحاليل له، وتم تأكد تشخيص الحاله بإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مستشفى أبوخليفه للحجر الصحي.

وتابعت رئيس الجامعة أنه تم تعقيم وعزل العناية المركزة ومسار المريض، وسيتم متابعه الفرق الطبيه حسب بروتوكول وزاره الصحه للتعامل في مثل هذه الحالات.

فيما أعلن د أسامة عنتر عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إجراء مسح تحاليل كورونا لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بعد اكتشاف حالة كورونا في المستشفى التخصصي كإجراء احترازي، وكشف عن قرار بالعزل المنزلي لجميع أطقم الأطباء والتمريض الذين تعاملو مع الحالة المصابة لمدة 14يومًا، لافتا إلى نقل الحالة إلى مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى فور اكتشاف إيجابيتها.

وشدد «عنتر» على اتخاذ ما وصفه بالبروتوكولات العالمية لمنظمة الصحة في المستشفيات الجامعية والعاملين فيها للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا على أن فريق مشترك من الصحة والجامعة يقومون بعمل مسار للحالة المكتشفة والمخالطين لها وتاريخها المرضي لتحديد احتمالات الإصابة بكورونا لأي أشخاص مخالطين.

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وفي نفس السياق ارتفع عدد الإصابات بكورونا بالمحافظة إلى 18حالة بعد اكتشاف حالة لأمين شرطة بمركز شرطة الضواحي قادم من الشرقية مقر إقامته إلى المركز، وتم نقله إلى مستشفى أبوخليفة بعد التأكد من إيجابية حالته بعد قيامه بالكشف في مستشفى الحميات، فيما قامت سيارات تعقيم تابعة لمجلس مدينة الإسماعيلية بحملة تعقيم واسعة بالمركز والمكاتب والسجن الملحق به وبدء معاينة للحالة الصحية لجميع العاملين بالمركز من الضباط والأمناء والمجندين والسجناء.

تطهير وتقيم جامعة قناة السويس

تطهير وتقيم جامعة قناة السويس

الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس